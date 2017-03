Dőrejárás - Téltemetés Békén

Dőrejárás Békén

Ennek a farsang végi alakoskodó szokásnak az eredete az ókorba nyúlik vissza. Innen ered az a hagyomány, hogy ebben a téltemető bolondozásban csak férfiak vehetnek részt, tehát ők játsszák el a női szerepeket is. (Micsoda szemet gyönyörködtető látvány egy csinos, bajszos menyasszony!) A felvonulás középpontjában az ifjú pár áll, melyet egy jól szervezett lakodalmi menet kísér.

Békén a rendhagyó esküvői menet, mint általában, most is a falu közepéről, a kultúrház elől indul. Elöl vonul a menyasszony, fázósan vőlegényébe karolva, a koszorúslányok és a vőfély kíséretében. Egy igazi lakodalomhoz persze hozzátartozik a jó muzsika is, melyről egy kitűnő muzsikusokból álló zenekar gondoskodik. A menetet különféle maskarákba öltözött felnőttek és álarcos gyerekek kísérik, akik megpróbálják megjeleníteni a falu jellegzetes lakóit. Van itt kéményseprő, cigányasszony meg persze különféle állatfigurák is. Természetesen jelen vannak az egyenruhába öltözött tűzoltók is, akik a rendre és a résztvevők jókedvére ügyelnek.

A lakodalmi menet a zord idő ellenére is jókedvvel és énekszóval jár házról házra. A falusiak némelyike be is invitálja az ifjú párt, a félszegebbek azonban csak a kapu előtt kínálják őket frissen sült, illatos farsangi fánkkal és egy kis melegséget hozó, aromás forralt borral. A békei dőrejárás elengedhetetlen kelléke a helyiek által csak szekerkónak becézett kocsi, melyet manapság, ló híján, egy korban hozzáillő traktor után kötnek, és jó házigazdák lévén, a lakodalmasok erről kínálják üdítővel és jóféle borral a falu lakóit.

A felvonulás befejeztével a fáradt dőréket a kultúrházban vendégelik meg. A résztvevők ilyenkor jó hangulatban, mókázás közepette, egymás szavába vágva beszélik meg a nap eseményeit. Miután mindent elpusztítottak, jóllakottan és azzal a jóleső érzéssel indulnak haza, hogy jövőre újra megszervezik a dőrejárást, hogy egy kis színt vigyenek a falu életébe.

-kukkónia-