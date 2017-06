„Közösen Kukkóniáért“ pályázati kiírás 2017

A Kukkonia Polgári Társulás 2014 tavaszán alakult, s ezzel egy időben elindult a Kukkonia területfejleszt.si projekt is, melynek célja a régió fejlesztése, népszerűsítése, értékeinek megőrzése. Egy régió sikerének titka az összefogás. Polgári társulásunk eddigi tevékenységei is a régió gazdasági és kulturális fejlesztését igyekeztek segíteni. A „Közösen Kukkóniáért“ pályázatunkkal azokat a helyi kulturális rendezvényeket, sporteseményeket szeretnénk támogatni, amelyek a miénkhez hasonló célokat képviselnek. Amelyek számára fontos kultúránk, helyi értékeink megőrzése és továbbadása. Fontosnak tartjuk mindezt megismertetni a gyermekekkel is, hiszen ők képviselik a következő nemzedéket, a mi jövőnket. Nem mindegy tehát, hogy milyen példát mutatunk nekik. Pályázatunkkal a helyi alapiskolákat és óvodákat is támogatjuk.

A támogatható tevékenységek / intézmények indikatív listája:

1. Kulturális rendezvények támogatása (fesztiválok, kiállítások, koncertek, színház, gyermekprogramok).

2. Sportesemények támogatása (futóverseny, focitorna, kézilabda, kosárlabda, kerékpártúra).

3. Oktatási intézmények támogatása (alapiskolák és óvodák).

A támogatásból finanszírozhatóak (egyes rendezvényeknél csak a helyi előadók műsorait támogatjuk):

− Kulturműsorok (ének, tánc, koncert).

− Gyermekprogramok (bábelőadás, színházi előadás, gyermekkoncert, kézműves-foglalkozások).

− Futóverseny, focitorna, kézilabda, kosárlabda, kerékpártúra (a rendezvény megszervezése, vagy sportfelszerelés, sporteszközök... stb.).

− Az iskolák esetében: sportszerek, interaktív segédeszközök, gyermekkoncert, nevelő-oktató előadás, színházi előadás, családi nap szervezése.

− Az óvodák esetében pedig: bábelőadás, színházi előadás, gyermekkoncert finanszírozására, segédeszközök, könyvek, munkafüzetek, kültéri vagy beltéri játékok.

A támogatott rendezvényeken, intézményekben és minden ezzel kapcsolatos propagációs anyagon kérjük a Kukkonia logó elhelyezését (látható helyen és nagyságban).

A jogosult pályázók listája:

− települési önkormányzatok,

− közintézmények,

− nonporfit szervezetek,

− polgári társulások,

− fizikai személyek.

A maximális támogatási összeg pályázatonként 500 euró.

A pályázati kérvény leadási határideje: 2017. június 26.

A pályázati kérvényét kérjük a: region [@] kukkonia.sk e-mail címre küldje.

A pályázat megvalósítása: 2017. június 26. – 2017. december 10.

Az elszámolás határideje: 2017. december 15.

A pályázatukhoz k.rjük a következő dokumentumokat csatolják:

− a szervezeti alapszabály fénymásolata,

− igazolás a jogi képviselő kinevezéséről,

− igazolás a statisztikai számjegy megállapításáról,

− igazolás a bankszámlaszám vezetéséről.

A pályázati kérvényt ITT lehet letölteni.

-kk-