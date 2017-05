Kukkónia: hazai és finom!

Nagyanyáink is a háztájiból varázsoltak nap mint nap finomságokat az asztalra. Időközben felgyorsult a világ: a postagalambokat az e-mail váltotta fel, mi pedig már argentin steaket vacsorázunk kínai kellel körítve. Az ételek tucattermékké váltak, s az ízük is jócskán megváltozott. 2014-ben egy szép nyári este vállalkozó szellemű emberek egy csoportja az öreg diófa lombkoronája alatt üldögélve elhatározta, szembe megy az árral. Nem várnak a csodára, megmutatják a világnak vidékünk kincseit. Így született meg a Kukkonia Polgári Társulás. A Kukkonia szokatlan, különleges szó. Magában hordozza tájegységünk történelmét és egyben a változást is, a jobb jövő ígéretét.

Hol és miben?

A Nagy-Duna és a Kis-Duna közén egy szép sziget található, melynek Csallóköz a neve. Ez a nagyszerű folyami sziget varázslatos természeti környezettel büszkélkedhet. Még a tatárjárás idejében nevezték el Kukkóniának. A Kukkonia Polgári Társulás elképzelése egyszerű és egyben eredeti: visszatérni ősi hagyományainkhoz, de modern köntösbe öltöztetve azokat. Fontosnak tartja a tájegység fejlesztését, nagy súlyt helyez a kulturális, történelmi és természeti kincsek megőrzésére, és a helyi termények feldolgozására.

A Kukkonia márkanévvel ellátott élelmiszer-ipari termékek a 2015/16-os évtől kaphatóak a piacon. Miben különböznek ezek a többi élelmiszertől? Abban, hogy száz százalékig hazaiak. Hagyományos ételek korszerűen elkészítve. "E" betűs adalékok és tartósítószerek nélkül, ráadásul kivételesen ízletesek. A Kukkonia termékek azoknak készülnek, akiknek számít, hogy mi kerül a kosarukba. Azoknak a lokálpatriótáknak, akik ragaszkodnak ahhoz, ami a miénk.

Kukkonia termékek: minőség a hazai és a különleges találkozásából.

-k-