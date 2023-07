380 kerékpáros tekert a népszerű Tour de Kukkonia versenyen (FOTÓK és VIDEÓ)

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Vasárnap reggel több mint 380 résztvevő gyűlt össze a dunaszerdahelyi MOL Aréna parkolójában, hogy nekivágjon az immár negyedik alkalommal megrendezett Tour de Kukkonia kerékpárversenynek és családi bringatúrának.

Az időjárás kegyes volt a sportolni vágyókhoz, hiszen szikrázó napsütésben pattantak nyeregbe, és vágtak neki a Csallóköznek. A versenyzők két útvonal közül választhattak. A Kukkonia Family rövid, 8 kilométeres távval várta a családokat, a Tour de Kukkonia Easy (Easy Race, Easy Junior, Easy) kategória versenyzőinek pedig 28 km-es távot kellett teljesíteniük.

Az eseményt Dunaszerdahely polgármestere, Hájos Zoltán nyitotta meg, majd a Campana Batucada ütemes dobshow-jának kíséretében elindult a mezőny. A versenyzők a Gyurcsó István utcáról indultak, és ugyanitt értek célba. A kísérőautókat az esemény támogatója, a DS CAR biztosította, míg a Capriolo a szervizautóról, valamint a kerékpárszervizről gondoskodott, hogy a résztvevők biztonságosan és zavartalanul versenyezhessenek.

A Csallóköz szőkülő gabonamezői és mezei virágai tarkították az útvonalat. Egy olyan verseny volt ez, amelyben a természet és a sport összetalálkozott, ahol a biciklizés öröme átjárta a résztvevőket, a célba érve pedig boldogsággal kevert elégedettség tükröződött az arcokon. A déli órákban került sor az eredményhirdetésre, melynek során az életkor és nemek szerint meghatározott versenykategóriákban hirdettek győzteseket.

TOUR DE KUKKONIA EASY RACE 28 km

Férfiak 19-39 év:

1. Vanyek Zsolt

2. Maursky Peter

3. Slavkovsky Jakub

Férfiak 40-59 év:

1. Rusnák Erik

2. Finta Tomas

3. Bartolen Jozef

Férfiak 60 év felett:

1. Jozef Tahotný

2. Csintalan Miklós

3. Varga Ladislav

Nők 19-39 év:

1. Javorka Emma

2. Luptáková Lívia

3. Pajger Kifer Edina

Nők 40-59 év:

1. Silvia Farkasová

2. Csicsay Andrea

3. Csehova Laura

Nők 60 év felett: Varjú Erzsébet

TOUR DE KUKKONIA EASY JUNIOR - 28 km

Junior fiúk A: 10-14 év:

1. Béhr Mátyás

2. Koša Juraj

3. Nagy Tamás

Junior fiúk B: 15-18 év:

1. Matej Vrchovský

2. Filip Vrchovský

3. Milics Alex Benjamin

Junior lányok A: 10-14 év: Nagy Laura​

​​​​​

A leggyorsabb dunaszerdahelyi férfi : Vanyek Zsolt

A leggyorsabb dunaszerdahelyi nő: Pajger Kifer Edina

A verseny legidősebb résztvevői: Csaplár Árpád (86 éves), Miroslav Klajdač (76 éves), Varjú Erzsébet (72 éves), Csintalan Miklós (70 éves).

A rendezvény legfiatalabb résztvevője mindössze féléves volt.

A verseny mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a kísérőprogramok sokszínűségére. A résztvevők izgatottan várták az eredményhirdetés utáni tombolahúzást, melynek fődíjaként egy 500 euró értékű Capriolo kerékpár is gazdára talált.

Kézműves foglalkozások, arcfestés, valamint a Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi területi szervezetének köszönhetően elsősegély bemutató is volt, amelyen mind a gyermekek, mind a felnőttek hasznos ismereteket szerezhettek. A Herbalife személyre szabott testfelmérést végzett, míg Nagy Tünde rendőrnő vezetésével egy mobil közlekedési parkban a legkisebbek megtanulhatták a KRESZ-szabályokat, biciklizhettek, a kisebbek pedig kipróbálhatták a rollereket és futóbicikliket.

Az eseményt a szervezők is sikeresnek és családias hangulatúnak értékelték. Dóka Tímea, a Kukkonia polgári társulás vezetője elmondta, a Tour de Kukkonia célja a kerékpározás népszerűsítése a helyiek körében, és a sport fontosságára való felhívás. „A régióban folyamatosan épülnek új bicikliutak, amelyeket érdemes kihasználni. Mozgásra szeretnénk ösztönözni a családokat és a fiatalokat. A Tour de Kukkonia egy olyan kerékpáros esemény, amelyen megfér egymás mellett a versenysport és a családi bringázás is. Mindenki megtalálja a magának valót. Igyekeztünk olyan kísérőprogramokat találni, melyek lekötik a gyermekeket, és közben tanulhatnak is valamit. Az elkövetkező évben ismét találkozhatunk a Tour de Kukkonián, amely továbbra is az aktív életmód, a családi kikapcsolódás és a kerékpározás szeretetének központi helyszíne marad” – jegyezte meg Dóka Tímea.

A rendezvény újabb fejezetet nyitott a kerékpározás népszerűsítésében és a sport iránti lelkesedés felkeltésében. A résztvevőknek lehetőségük nyílt megmutatni tehetségüket és kitartásukat, miközben családi környezetben élvezték a Csallóköz gyönyörű tájait.

A rendezvény sikere új lendületet ad a kerékpározás iránt érdeklődőknek, és biztosítja, hogy a Tour de Kukkonia a jövőben is kiemelkedő esemény maradjon a kerékpáros közösség számára.

A rendezvény idén sem jött volna létre támogatóink nélkül.

A teljes galéria megtekinthető a Kukkonia.sk oldalon.

-k-