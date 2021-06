450 önkéntes 10 tonna szeméttől szabadította meg a Csallóköz vizeit és környéküket

Cséfalvay Á. András felvételei - Továbbiakért kattints!

„Úgy gondoljuk, az élet nem állhat meg és ebben a nehéz időszakban is tennünk kell a környezetünk védelméért” – kezdte beszélgetésünket Dóka Tímea, a Kukkonia PT elnöke.

Újra összefogtak hát a Kistérséggel, a helyi településekkel, a környezetvédőkkel és a DunaVittel, hogy tovább folytathassák a regionális szemétszedést a Tőkési-ág, az Öreg és az Új Tőkési kanális partján, Komáromban a Duna parton, Patonyréten a Kis-Duna partján, a sikabonyi kanális partján, valamint a pódafai és a várkonyi kanálisok mentén. A kezdeményezésbe bekapcsolódott továbbá a DAC 1904, a MOL Akadémia, a Sikabonyi polgári társulás, az YBS DAC Fanklub, valamint az FCC Environment. A tisztítást ezúttal is a Dunamenti Ligeterdők Tájvédelmi Körzet munkatársai koordinálták: kijelölték a megtisztítható szakaszokat és irányították a tisztítás menetét. A projekt mögé idén az Ekopolis is beállt, a Zelené oázy nevű programjukon keresztül támogatták azt.

„A szervezésnél több szempontot is figyelembe kellett vennünk. Egyrészt szem előtt tartottuk az aktuális óvintézkedéseket, továbbá igazodnunk kellett a tesztelési időpontokhoz is. A legtöbb községben ugyanis ugyanazok a személyek segítettek a hétvégi koronavírus-tesztelésben, mint akik önkéntesként bevállalták a szemétszedést. Végül több hétvégére szétosztva, de sikerült mindenütt megfelelő időpontot találnunk” – mondta Dóka Tímea.

Április 10-én Nyárasd, 17-én Dunaszerdahely, Felsővámos, Csallóközkürt, Pódafa, Patonyrét, Kisudvarnok, Sárrét és Feketenyék, 24-én Komárom, 25-én Vásárút, május 1-jén pedig Dunatőkés és Pozsonyeperjes területén szedték a szemetet.

A tisztításból sokan, összesen 450-en kivették a részüket, voltak, akik családostól indultak útnak szemetet szedni. Több kisgyermek is lelkesen segédkezett, így kellemes családi hétvégi program lett a tisztításból. „Mindig nagyon örülünk, amikor gyerekeket látunk egy-egy ilyen akción. A Mol Akadémia edzői is kihozták tagjaikat, illetve a kisudvarnoki fociklub gyermekei egyaránt kivették részüket a tisztításból. Azt gondolom, a példamutatás nagyon fontos. Minél korábban megtanítjuk a kicsiknek, hogy a hulladéknak nem a természetben van a helye, annál jobb. Szembesíteni kell őket azzal, hogy mivel jár a szemetelés, hogy ők maguk már ne essenek bele abba a hibába, hogy csak úgy, akárhol eldobják a szemetet.”

A tavalyi Tisztítsuk meg a Csallóköz vizeit! akció keretén belül összesen 1,8 tonna hulladékot szedtek össze. Idén ennek a többszöröse, 10 tonna szemét gyűlt össze.

Az önkéntesek mindenfélével találkoztak. Nem működő televízió, építkezési hulladék, üvegek, zacskók, zsákok, műanyag üvegek, elpusztult háziállatok maradványai, kerékgumik, ruhadarabok, bútorok, babakocsi, vécékagyló, matrac – mind-mind megtalálható volt a természetben

Nem lehet tehát elégszer elmondani, mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés. „Úgy látom, a falvakban talán jobban működik ez a dolog. A városokban mintha elveszne az ilyen jellegű információ. Azt gondolom, az iskoláknak is hozzá kellene járulniuk ehhez, és mondjuk kiemelni azokat a diákokat, akik részt vesznek az efféle akciókban, ezzel is példát mutatva a többieknek. Fontos, hogy megértsék, ez jó dolog, nem pedig gúny tárgya” – jegyezte meg Dóka Tímea, majd hozzátette, csak rajtunk múlik, hogy mit adunk tovább, hiszen igaz a mondás, miszerint „ezt a bolygót nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől kaptuk kölcsön”.

„A tiszta víz közös érték, ezért a felelősség is közös. Óvjuk meg együtt vizeinket, mert ennek a kincsnek csak akkor van értéke, ha ugyanúgy adjuk tovább, ahogy kaptuk”

– vallja a Kukkónia PT.

Az állami természetvédők képviseletében jelen volt Vavrik Mária erdész, aki elmondta, minden alkalommal reménykednek abban, hogy talán majd most kevesebb hulladékot találnak a természetben, de sajnos ez sosincs így. A koronavírus-járvány okozta helyzet pedig csak tovább rontott a helyzeten. „Valószínűleg az is közrejátszott abban, hogy mennyi szemetet találtunk, hogy az elmúlt elég hosszú időszakban az emberek a természeten kívül nem mehettek sehova. A járáshatárok is zárva voltak, így csupán a közvetlen környezetükben lévő helyeket kereshették fel.”

Az erdész úgy véli, a fiatal generációban kell reménykednünk. Amennyiben nekik jó példát mutatunk, akkor ők még tehetnek azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. „Úgy hiszem, sok múlik a neveltetésen. Én magam is úgy igyekszem nevelni a lányomat, hogy pozitív példát lásson otthon. Pont azért, hogy a későbbiekben ő már ne kövesse el azokat a hibákat, amiket ma elkövetnek az emberek. Tudnia kell, mekkora kincs a természet” – fejtette ki.

A szemétszedés során összegyűlt óriási mennyiségű hulladék kapcsán Marczell Zoltán, Kisudvarnok polgármestere elmondta véleményét, miszerint

„ez mind egyértelműen felelőtlenségből kihordott hulladék. Az emberek nem mérik fel az ezzel járó következményeket. Hiszen az a hulladék, amit a természetbe kivisznek, egy idő után bomlásnak indul, a bennük lévő szennyező anyag pedig előbb vagy utóbb, de bekerül a talajvízbe. Közel van a szántóföld is, oda is eljuthatnak a káros anyagok. Észre sem vesszük, milyen mértékben beépítjük a műanyagot az életterünkbe.”

Pozsonyeperjes polgármestere, Ribánszký Jarmila pedig a következő szavakkal jellemezte a helyzetet: „Az évek során összegyűjtött tapasztalataim alapján mostanra két csoportra osztom az embereket: vannak, akik eldobják a szemetet és vannak, akik összeszedik. Sajnos azt látom, hogy ez nem igazán változik. Mindig ugyanazok az emberek hagyják szanaszét a dolgaikat, és ugyanazok szedik össze utánuk. Abban bízunk, hogy a gyermekeinket sikerül megtanítunk a helyes magaviseletre, a hulladékgyűjtés úgynevezett szabályaira.”

