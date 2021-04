Az ívóvizünk most egy csallóközi településen, Patonyréten veszélybe került. A települést ivóvízzel ellátó kút vizében atrazint találtak. Összefogott a régió, rengetegen juttattak palackozott vizet az ivóvíz nélkül maradt településre és a csallóköziek adománygyűjtésbe kezdtek egy speciális szűrőberendezésre.

„Eljutott hozzánk is az információ, hogy a település önerőből nem tudja bebiztosítani a szűrőberendezést, ezért kötelességünknek éreztük, hogy mi is csatlakozzunk és segítsünk. A komáromi SAM vállalatot kerestük meg, mert a WET – Water & Environmental Technology divíziója évek óta víztisztító berendezések építésével foglalkozik. Olyan cégek számára biztosít vízgazdálkodási és környezetvédelmi technológiát, mint a Kassai U.S. Steel, a Slovnaft, a.s., a Volkswagen Slovakia vagy a Matador. A cég vállalta a szűrőberendezés elkészítését és felajánlotta a támogatását is”