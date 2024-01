Bálozzunk együtt, mint a hollywoodi sztárok!

Az amerikai filmipar múlt századbeli aranykorába kalandozunk az idei báli szezonban, amikor Hollywoodban a filmcsillagok, a vörös szőnyeges események és a luxus iránti vágy tükröződése ejtette ámulatba a közönséget.

A Hollywood Glamour stílusa által inspirált idei Kukkonia Bálon a résztvevők a saját bőrükön élhetik át a hollywoodi fényűzés és elegancia érzetét egy nagyszerű est alkalmával.

Az ötödik Kukkonia Bál helyszíne: a MOL Aréna VIP Silver terme A bál időpontja: 2024. február 2., 19:00

A fülbemászó dallamokról és a lendületes zeneszámokról ezúttal a Pesty Party Showband gondoskodik, amely együttes neve évek óta szorosan összefonódik a prémium minőségű zenei szórakoztatással.

Színpadra lép a Fonogram- és EMeRTon-díjas magyar énekesnő, Veres Mónika – Nika, a vendégek pedig egy hamisítatlan Hollywoodi Showtánc bemutatót is láthatnak szenvedélyes táncművészek előadásában. A bálon az amerikai kaszinók sejtelmes világát is felidézik, és meginvitálják a bálozókat egy pörgős rulettjátékra.

A finom ételkülönlegességekről a Villa Rosa étterem csapata gondoskodik, a candy bar hollywoodi finomságainak pedig garantáltan senki sem tudni majd ellenállni. A további részleteket egyelőre titok fedi, az azonban biztos, hogy idén is a szórakozásé és a jó hangulaté lesz a főszerep.

A belépőjegy ára 125 €, és január 8-tól megvásárolható a DAC store-ban (tel.: 0907 186 589 / 0905 876 134).

A jegyár az alábbiakat tartalmazza:

welcome drink (Kukkonia pálinka / Prosecco)

két svédasztalos vacsora

korlátlan fogyasztás a candy bar süteményeiből

0,7 l ásványvíz és bor (2 személy részére)

kávé

S hogy mit viseljenek a hollywoodi sztárok az idei Kukkonia Bálon?

Ami a hölgyek megjelenését illeti, a smink, a ruha és a hajköltemény tükrözze a nőiességet! A ruhák lehetnek hosszúak, fűzősek, de akár rövid, szűk flitteresek, a szoknyák csipkével vagy fodrokkal díszítettek. A lábakat magassarkú cipő vagy szandál díszítheti.

Az urak viselete az official stílusnak megfelelően az elegáns, háromrészes öltöny (nadrág, mellény, zakó) stílusos kiegészítőkkel, mint például a színében és anyagában is egyező nyakkendő és díszzsebkendő. Az öltözéket kiegészítheti az óra, a gyűrű, valamint a mandzsettagomb is.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja bátran a 0905 876 134-es telefonszámot!

Ne hagyja ki az egyedülálló báli élményt!

-k-