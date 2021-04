A holnap gyümölcse

„A faültetést idén is folytattuk hiszen úgy gondoltuk, hogy ebben a nehéz időszakban is tennünk kell a környezetünk védelméért. Segítőinkkel közösen 58 almafát és 40 mezei juhart ültettünk ki a csallóközi településeken: a kisudvarnoki óvodában és alapiskolában, a vásárúti alapiskolában, az egyházgellei alapiskolában és óvodában, a nemeshodosi alapiskolában, a bakai óvodában, a hegyétei alapiskolában, a nyékvárkonyi alapiskolában, a dunaszerdahelyi óvodákban, az Építészeti Szakközépiskolában és a gyermekotthonban, a sikabonyi közösségi ház udvarán, Vámosfaluban. A mezei juharok mellett az almafákra azért esett a választásunk, mert szerettük volna, ha minél több iskolában saját termésű gyümölcshöz jutnának a gyermekeink. Ültetésünk idén olyan értékeket is jelképezett, melyek sikeressé teszik közösségünket: a kultúrát, a sportot és a környezetvédelmet. A fákkal együtt ültettük el magjukat, mert hiszünk abban, hogy a gyermekeinknek most átadott tudás szintén meghozza a gyümölcsét’” – mondta Dóka Tímea, a társulás elnöke.

„Fa nélkül elképzelhetetlen az ember élete. Erős és életünkre levetíthető szimbolikával rendelkezik. Gyökeret ereszt, növekszik, virágzik, termést hoz, öregszik és meghal. Ültessünk annyi fát, amennyire lehetőségünk van és szeressük a jövőnket” – tette hozzá Németh Gergely, a Kukkonia kreatív igazgatója.

A kultúra képviselői közül Jarábik Gabriella, népművelő és múzeum igazgató, Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Pósfa Zenekar tagjai és Tarr Csilla, a Vekker Műhely színésze és drámatanára segítettek a faültetésben. A csallóközi sportolók közül Bittera Kitti, szlovák válogatott tőrvívő, Suja Tímea, szlovák válogatott kosárlabdázó és edző, Straka Mária kézilabdázó és edző valamit a MOL Akadémia ifjúsági sportigazgatója, Németh Krisztián és az ifjúsági előkészítő szakmai vezetője Ravasz Tibor csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A környezetvédelem képviseletében Fodor Péter természetfotós és biológia tanár, Pomichal Krisztián természetvédelmi biológus, Fekete Zoltán erdész, Mészáros Csaba a Dunavit polgári társulás tagja, Póda László és Simon Ferenc a Sikabonyi polgári társulás tagjai ültették el a fákat. De segédkeztek helyi önkéntesek is: a települések polgármesterei, alkalmazottai, tanárok és az iskolások, dunaszerdahelyi diákok és óvodások, a gyermekotthon gyerkőcei és a városi alkalmazottak.

„Nagy szeretettel kapcsolódtam be a projektbe, hogy almafát ültessünk, hogy a csemetéből majd a gyerekek segítségével, odaadó figyelmével gyümölcsöt is érleljen ez a fa. Azért is tartom fontosnak, hogy a gyerekeknek megtanítsuk már most, hogy milyen fontos a környezetvédelem, mert a környezetünk is a kultúrára való nevelés. Fontos, hogy szeressék és óvják a természetet, mert ez is az életünk egy része, amely visszaadja a gondoskodást és szeretetet” – mondta Jarábik Gabriella, aki a dunaszerdahelyi Komenský utcai óvodában ültetett el két facsemetét az óvodásokkal.

Simon Attilát, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját a hegyétei alapiskolába invitáltuk gyümölcsfa ültetésre. Az ültetés után elmondta, azért csatlakozott a projekthez, mert egy jó kezdeményezésnek tartja. Úgy gondolja, hogy a faültetéssel együtt életteret is teremtünk. Hiszen az a kis csemete idővel sok életnek ad majd otthont, madarak laknak az ágai között, különféle bogarak másznak majd rajta és idővel gyümölcsöt terem. Egy kis munkával rengeteget adunk a természetnek. Az ültéssel együtt pedig felelősséget is vállalunk a természet felett. Az a legfontosabb, hogy a gyerekeket is erre neveljük.

Ravasz Tibor, a MOL Akadémia ifjúsági előkészítőjének szakmai vezetője is örömmel vette a felkérést. „Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, hiszen a DAC labdarúgó egyesületnél mi is fontosnak tartjuk a környezetünk védelmét, egyben hiszünk abban is, hogy az elültetett gyümölcsfa általunk átadott tudással egyidejűleg meghozza majd a gyümölcsét” – mondta Tibor, aki a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolában, Suja Tímea válogatott kosárlabdázó és a kertész szakon tanuló diákok segítségével ültette el a csemetéket.

A Sikabonyi polgári társulás tagjainak segített az ültetésben Pomichal Krisztián is. „Természetvédelmi biológusként az egyetemi évek alatt többszáz oldalas könyveket olvastunk el arról, hogy hogyan kell védeni a természetet. Pedig, ha belegondolunk, egy szép facsemetén, ásón és két dolgos kézen kívül nem kell hozzá sok minden. Az ember kimegy a kertjébe vagy a városába és a falujába, elültet néhány fát és már akkor sokat tett a természet védelméért és azért, hogy a következő generációknak kicsit jobb hely legyen ez a Föld” – zárta le Krisztián.

Segítőink mindegyike sokat tett és tesz is a közösségért, a régiónkért. A jövőnk formálói, akik jó példával járnak elő mindannyiunk számára, s velünk együtt tisztán hisznek benne!

Minden csemete egy lehetőség, a sikeres és tiszta jövő ígérete. Ha gondosan neveljük, ágain megterem a holnap gyümölcse.

Az idei faültetést a Nadácia Ekopolis – Zelené Oázy támogatta.

-k-