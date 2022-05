Idén is megtisztították a Csallóköz vizeit!

A Kukkónia polgári társulás felvételei - Továbbiakért kattints!

A tisztítások április egyes hétvégéin, illetve május elején zajlottak Dunatőkés, Pozsonyeperjes, Felsővámos, Vásárút, Pódafa, Nyékvárkony, Kisudvarnok, Csallóközkürt, Sárrét, Hurbanfalva, Felsőpatonyrét, Komárom, Feketenyék, illetve a Csallóköz Natúrpark tagtelepülésein. Minden polgármester egyénileg, helyi önkéntesek segítségével szervezte őket. A 13 településről több mint 400 önkéntes, helyi tűzoltó, környezetvédő és diák vett rész a tisztításban.

Az önkéntesek összesen 500 zsák hulladékot gyűjtöttek össze, melynek összsúlya 5,5 tonna volt.

A Tőkési-ág tisztítását a Dunamenti Ligeterdők Tájvédelmi Körzet munkatársai is segítették, ezen kívül pedig sikerült a Kis-Duna Pozsonyeperjes–Felsővámos szakaszát is megtisztítani az Klub OZ Malý Dunaj polgári társulás segítségével. A DAC 1904 futballklub játékosai is fontosnak tartották a kezdeményezést, Szendrei Ákos és Hahn János a pódafai kanális mentét tisztították a helyi önkéntesekkel és az YBS Fanklub tagjaival. Komáromban pedig a helyi iskolák is bekapcsolódtak a Föld napja alkalmából a tisztításokba.

Az eszközöket és a propagációs anyagokat, valamint az összegyűlt hulladék elszállítását a Kukkonia polgári társulás biztosította. S bár kevesebb szemét gyűlt össze, mint tavaly, a hulladék mennyisége még mindig azt bizonyítja, hogy nagyon sokan nem tudatosítják, milyen óriási károkat okoznak azzal, ha a természetet használják szemetesként.

„A tiszta víz közös érték, ezért a felelősség is közös, óvjuk meg együtt vizeinket, mert ennek a kincsnek csak akkor van értéke, ha ugyanúgy adjuk tovább, ahogy kaptuk. Tisztán.”

A közös kezdeményezés partnerei: Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség, Kukkonia polgári társulás, a Dunamenti Ligeterdők Tájvédelmi Körzet, Dunavit polgári társulás, Csallóköz Natúrpark, Klub OZ Malý Dunaj, HHI, Kompakt polgári társulás, Középeurópai Alapítvány.

A tisztítást támogatta a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma és az FCC Environment.

(kukkonia)