Íme, Csallóköz legfinomabb ételei!

Fotók: Cséfalvay Á. András- További felvételekért kattints!

Hat étterem szakácsa mérte össze tudását: a dunaszerdahelyi Thermalpark étterme, a somorjai Samaria étterem, a nyékvárkonyi Hotel Château Amade étterme, a dunaszerdahelyi Villa Rosa étterem, a nagymegyeri Spa and Wellness Hotel Orchidea, valamint a dióspatonyi Hotel Ring étterme. A szabályok szerint minden érdeklődő étterem nevezhetett egy szakácsot, aki igény szerint választhatott maga mellé egy segédet is. Utóbbi lehetőséggel voltak, akik éltek, ugyanakkor olyan is akadt a versenyzők körében, aki egyedül vágott neki a feladatnak.

A MOL Aréna VIP Gold termében mennyei illatok keringtek, a szakácsok magabiztosan tették a dolgukat, serényen járt a kezük. Másfél óra állt a rendelkezésükre, hogy elkészítsék az általuk megálmodott ételt. Ínycsiklandó finomságok kerültek az asztalra, mint például csirkepaprikás túróstésztával; szuvidált rosé kacsamell mézen pirítva, sütőtökkel töltött burgonyahengerrel; lecsó; őz szűzérme vörösboros öntettel, kukoricakásával és tökpürével.

A zsűri tagjai az ízek és a küllem mellett a főzés folyamatát is figyelték. Egyetértettek abban, hogy a tavalyi évhez képest sokat fejlődtek a csallóközi éttermek.

„Sok új, modern technológiát alkalmaztak a versenyzők. Látványos megoldások születtek. Az ételek ugyanakkor nemcsak szépek, de nagyon finomak is voltak. Úgy gondolom, az elénk került hat tányér teljesen lefedte ennek a régiónak az összes gasztronómiai jellegzetességét”

– jegyezte meg Horváth Szilveszter, a győri La Mareda étterem séfje. A zsűri továbbá a felhasznált alapanyagokat is szemügyre vette. „Annak ellenére, hogy az ősz egy kicsit szomorkás évszak, a szakácsok számára nagyszerű időszak, finom, jól raktározható alapanyagokat rejt” – fűzte hozzá Horváth Szilveszter.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a versenyzők mind nagyszerűen teljesítettek. Ezt jelezte az is, hogy megosztott helyezések születtek.

Az első helyen a nagymegyeri Spa and Wellness Hotel Orchidea éttermét képviselő Gombos Márió, valamint a dióspatonyi Hotel Ring étterem főszakácsa végzett. A második helyezést a nyékvárkonyi Hotel Amade Château étterme, illetve a dunaszerdahelyi Villa Rosa étterem érte el, míg a harmadik helyen a dunaszerdahelyi Thermalpark étterme és a somorjai Samaria étterem végzett.

Gombos Márió első ízben vett részt e versenyen, paprikás krumplit készített újragondolva. „Az ihletet nagymamámtól kaptam, aki gyermekkoromban sokszor főzött hagyományos paprikás krumplit. Alapnak egy paprikás burgonyakrémet készítettem, ehhez zellert és rozmaringot tettem, majd pürésítettem. A fő elem a tányéron a rózsaszínre sütött sertésszűz volt. Házi szarvaskolbászt sütöttem, morzsára aprítottam, kenyérrel kevertem, majd ebben forgattam meg a húst. Ez egyedi, karakteres ízt adott neki. Marinált zöldségekkel és uborkasalátával tálaltam. A tejfölös uborkasalátát leturmixoltam, szifonba töltöttem, majd hab állagú elemként került az ételre. Emellett henger alakúra vágott, a paprikás krumpli levében kifőzött édesburgonyával, valamint ropogósra pirított mangalicaszalonnával bolondítottam meg az ételemet” – fejtette ki Márió, aki már nyolc éve tevékenykedik a szakácsszakmában. Elmondása szerint főzni és enni egyaránt szeret. Ételeivel szívesen lepi meg szeretteit és barátait is.

A dióspatonyi Ring Hotel főszakácsa konfitált fácánt készített zöldségágyon, fekete málnával és vörösboros öntettel. „Azokat a versenyeket szeretem, melyek kihívást jelentenek a számomra. Éppen ezért, egy saját magam által lőtt fácánnal dolgoztam. A fácán szezonális dolog, sokan tartanak tőle, mivel könnyen szárazra lehet sütni” – kezdte beszélgetésünket a főszakács, aki továbbá elárulta, eredetileg szobafestőnek tanult. „Tizenegy éves koromban kezdtem el főzni. Mindig is szakács szerettem volna lenni, de amikor aztán mindenki mondogatta, hogy legyek szakács, már nem akartam annyira, inkább kitanultam festő, mázolónak. Ennek ellenére a főzés szeretete továbbra is megmaradt bennem. 25 évesen külföldre utaztam, ott kezdtem el konyhán dolgozni. Angliában észrevették, hogy van bennem fantázia, így elvégeztem egy angol szakácsiskolát. Tíz évig ott dolgoztam egy olyan étteremben, ahol igyekeztünk mindent mi magunk elkészíteni, szezonális alapanyagokkal dolgoztunk.”

„Célunk a hagyományos ételek népszerűsítése, valamint a feltörekvő szakácsok és szakácstanoncok fejlődésének elősegítése. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a Csallóköz vendéglátása egyre inkább fejlődjön, és minél jobb eredményeket érjen el”

– hangsúlyozta Dóka Tímea, a Kukkónia polgári társulás elnöke, majd hozzátette, fontosnak tartják a helyi alapanyagok, illetve a hagyományos csallóközi ételek népszerűsítését, s azt, hogy a helyi éttermek is büszkén kínálják a csallóközi ételkülönlegességeket.

„A turizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen a gasztroturizmus fejlesztése is, valamint az, hogy olyan fórumot teremtsünk, ahol a régió szakácsai tanulhatnak egymástól”

– vallja Somogyi Gábor, a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.

A versenyzők az eredményhirdetés után egy továbbképzésen vehettek részt Horváth Szilveszterrel, a győri La Mareda étterem neves magyar séfjével.

A verseny a Kukkónia polgári társulás és a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség szervezésében valósult meg.

SzC