Interaktív gyermekkönyv bemutató a MOL Arénában!

„Találkoztatok már mangalicával? Biztosan. Na és olyan mangalicával, amelyik kalapot visel és állandóan duzzog? Ha igen, akkor minden bizonnyal Mangalucával futottatok össze. Tündér Ilona, Kukkónia bájos és segítőkész tündére pedig éppen vele indul útnak, hogy megtalálják a vidék legszebb szitakötőit. A szitakötők utáni hajsza sok kalandot tartogat számukra. Segítséget kérnek egy tudálékos, ám pofozkodó békától, aranyat mosnak a Duna vizéből, eltévednek a kiszáradt ágvizek labirintusában, ráadásul üldözőbe veszi őket egy haragos vaddisznó is, miközben egy – Kukkónia vizeiből rég eltűnt – halat is fel kell kutatniuk, nem is szólva találkozásukról egy összetört szívű récével és a Gágogók furcsa hadával. Ha kíváncsiak vagytok rá, miképpen bogozzák ki az események sűrű gubancát, akkor tartsatok Tündér Ilonával meg Mangalucával, és barangoljátok be velük Kukkónia csodás helyszíneit a legszebb szitakötők nyomában.”

(Király Anikó: Mangalucával Kukkóniában)

-k-