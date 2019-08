Kóstoljon bele Kukkóniába – a várkonyi farmon valódi ízeket kínálunk

A Kukkonia Farm & Garden olyan, mint egy falusi kiskert, ahol minden megterem, amire a konyhában szükségünk lehet. Határai azonban messze túllépik a konyhakert területét, ennek köszönhetően megoszthatjuk vásárlóinkkal is Kukkónia legjavát.

Várkonyt elhagyva, Bős irányában gyümölcsfák sorakoznak az út mellett. Alma, barack, szilva, cseresznye és meggy is terem a mintegy 35 hektárnyi gyümölcsösben. Itt, a Csallóközben tudjuk, hogyan kell bánni a gyümölcsfákkal. Olyan terméseket kínálunk, amelyek íze eszünkbe juttatja a gondtalan nyarakat, a nagymama rétesét, a hosszú nappalok illatát. A kora nyári termések betakarítása után most szilvát, nyári almát és őszibarackot kínálunk a vásárlóknak.

Nemcsak gyümölcsök, hanem idényzöldségek is kaphatóak a várkonyi farmon. Ha betér hozzánk, beszerezheti egy ínycsiklandó nyári ebéd alapanyagait a levestől a desszertig, de természetesen azokra is gondoltunk, akik a hidegebb hónapokban is szívesen idézik fel a nyár ízeit. Befőttes üvegekbe zárva télen is a nyári nap ragyogását juttatják eszünkbe terméseink. Többféle paprika, paradicsom, valamint répa, petrezselyem, hagyma, burgonya, cékla és sütőtök is gazdagítja a kínálatot.

Ha nemcsak friss zöldségre és gyümölcsre, hanem savanyúságra és lekvárra vágyik, akkor is jó helyen jár nálunk. Kertünkben semmi nem vész kárba, a zöldségekből savanyúságot, a gyümölcsökből lekvárt főzünk.

„Mindent kézzel készítünk, ugyanúgy, ahogy otthon a háziasszonyok, tartósítószer és adalékanyagok nélkül. A Villa Rosában is ezeket a savanyúságokat kínáljuk” – mondja Sidó Tamás a Villa Rosa, az Év határon túli éttermének szakácsa.

Naponta mintegy 360 üvegnyi savanyúságot tesznek el, ebből valóban mindenkinek jut. A lekvárokban homoktövissel emelik ki a gyümölcsök ízét. A savanykás csodanövénytől igazán különleges lesz a barack, a szilva és a meggylekvár.

Kertünk legjavát kínáljuk a vásárlóknak. Nálunk beszerezheti a Kukkónia termékek alapanyagait.

Augusztus közepétől hétköznap reggel 7-től délután ötig, szombaton pedig délig várjuk a vásárlókat.

Jól látja, a várkonyi farmon is van olyan gazdag kínálat, mint a szupermarketekben, de mi ennél többet is adunk. Garantáljuk, hogy a nálunk vásárolt zöldség és gyümölcs, lekvár, vagy savanyúság egy kilométert sem utazott a polcig, ugyanis helyben termett.

Utánozhatatlan ízét a gondos kezek munkájának és a nap érlelő sugarainak köszönheti. Kóstolja meg Ön is!

-k-