Kukkonia Hospitality szakmai képzés

Az első elméleti előadásra március végén került sor a MOL Arénában, amelyen összesen öt középiskola 150 diákja volt jelen a régióból.

Az képzést Harmath Csaba, gasztronómiai szakértő előadásával indították, aki a vendéglátóhelyek típusairól és különbségeiről, az étteremtesztekről és étterem tesztelőkről, valamint a rossz értékelések hatásáról beszélgetett a diákokkal. Előadásában kitért arra is, hogyan bánjunk a vendéggel, és mik az online világ nagy rizikói.

Harmath Csaba végzettségét tekintve közgazdász, de tanulmányai során szakácsként és konyhafőnökként is dolgozott, több évig élt Lyonban, a gasztronómia fővárosában, ahol értékesítés és marketing irányban is tevékenykedett, étteremkritikákat írt, 2010 óta pedig szaktanácsadással foglalkozik.

Motiváló előadásával Ruprecht László is felkeltette a fiatalok érdeklődését. László saját életútján keresztül mutatta be a szakma szépségeit, beszélt a tapasztalatairól, a gasztronómiai trendekről és technológiákról, valamint a SVÉT kezdeményezésről. A séf neves szállodákban és éttermekben dolgozott, tanult Franciaországban és Németországban, mesterkurzuson vett részt Párizsban, és megszerezte az École Lenotre francia iskola akadémiai Chef diplomáját. 2005-ben a magyar nemzeti szakácsválogatott csapatkapitánya, 2011-ben pedig az EU-elnökség gasztronómiai tanácsadója volt. Több országban képviselte Magyarországot gasztronómiai rendezvényeken, Londontól Párizson át Japánig. Ő a Pannónia Gasztrohajó egyik megálmodója, a Stílusos Vidéki Éttermiség elnöke, a Páskom 1802 társüzemeltetője. Négyszer választották be az 50 legbefolyásosabb turisztikai szakember közé, megkapta a legrangosabb állami turisztikai díjat, a Pro Turizmót. A gasztronómiai és társadalmi szerepvállalásáért folytatott munkáját Magyarország Köztársasági Elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazta.

A gasztronómiai tematikát Horváth Szilveszter előadásával zárták, aki a versenyeken szerzett tapasztalatairól, a képzések és tapasztalatszerzési lehetőségekről, az alapanyagok és a regionalitás fontosságáról beszélt a diákoknak. Elmondta, hogyan készüljenek fel a versenyekre, miért fontos az azokon való részvétel és az ott szerzett tapasztalatokra hogyan tudnak tovább építeni.

Horváth Szilveszter a Whb cégcsoport chef-operatív menedzsere, a La Maréda étterem executive chefje és egyben creative és magánchef is, aki számos nemzetközi versenyen vett részt versenyzőként és zsűritagként egyaránt, négy éve pedig a Csallóköz legjobb étele versenyünk zsűrijének elnöke.

A napot turisztikai előadásával a dunaszerdahelyi Thermalpark igazgatója, Somogyi Gábor zárta. Gábor a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség valamit a Szlovákiai Fürdőszövetség elnökeként számos külföldi kiállításon járt az elmúlt évek során. Az itt szerzett tapasztalatait, valamint az aktuális turisztikai trendeket mutatta be a hallgatóságnak.

Az elméleti képzés után a diákokat kisebb csoportokban oktatják tovább a gyakorlati képzéseken.

A szakácstanoncok négy modult abszolválnak – szárnyasok, sertés, halak és marha –, a pincérek kommunikációs, barista, sommelier, barman képzéseken vesznek részt. Minden csapat egy zárórendezvényen mutatja be az elsajátított tudást, melyre június elején kerül majd sor a dióspatonyi Kukkonia farmon.

„Polgári társulásunk a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetséggel februártól képzéseket indított a régióban dolgozó szakácsok és pincérek számára. A mai workshoppal egy hosszútávú együttműködést és szakmai képzést szeretnénk indítani a diákok számára is, mely két részre oszlik: a mai interaktív, motivációs előadásokra, melyek célja, hogy a diákok kedvet kapjanak a vendéglátás-turizmus szektorban maradáshoz, és megértsék, mennyire fontos tényező ebben minden egyes szereplő és az erre épülő gyakorlati képzésekre” – hangsúlyozta Dóka Tímea, a polgári társulás elnöke.

„Nagyon örülünk, hogy öt vendéglátóipari szakközépiskola diákjai is képviseltetik magukat és részt tudnak venni ezen a szakmai képzésen. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a szakmában dolgozó pincérek és szakácsok továbbképzése, valamint a tanulók szakmai képzése kiemelten fontos.

Úgy gondoljuk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét sikeresen felkelthetjük azzal, ha ízelítőt kapnak a szakmából és testközelből megismerkedhetnek vele” – tette hozzá Czucz Péter és Bindics Imre, a rendezvény és kezdeményezés védnökei.

