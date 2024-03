Kukkonia Hospitality Talent Cup: Gasztronómiai versenyt szerveztek a régió középiskolás diákjainak

„Tavaly a diákok a képzéssorozat által bővíthették az iskolában elsajátított tananyagot és modern környezetben ismerkedhettek meg az új konyhai technológiákkal a Kukkonia Farmhouse tankonyhájában. A pincér tanoncok barista, sommelier és barman tanfolyamon vettek részt, tanultak a sztenderdekről és kommunikációs képzésben is részesültek. Az egyedülálló program célja, hogy megerősítse a diákokat abban, mennyire fontos és szép szakmát választottak, és bizonyítsa számukra, hogy a régióban is elhelyezkedhetnek. A Kukkonia Hospitality Talent jövőképet kínál a gasztronómiát és vendéglátást tanuló diákoknak. A képzések és versenyek által magas szintre emelhetik a tudásukat, és a legjobbaktól tanulhatnak. Meggyőződésünk, hogy ez a különleges együttműködés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az olyan fontos szakmák, mint a szakács és a pincér újra népszerűek legyenek, művelőik pedig valódi megbecsülésben részesüljenek. Az iskolákkal való együttműködés új szintre emelte a csallóközi gasztronómia fejlesztését célzó tevékenységeket, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az egyre jobb minőségű szolgáltatások mellett az utánpótlás képzése se jelentsen gondot a jövőben” – foglalta össze Dóka Tímea, a Kukkonia polgári társulás elnöke, a képzések és a versenyek főszervezője.

A Kukkonia Hospitality Talent Cup versenyébe 3 iskola kapcsolódott be: a Hidaskürti Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola. Az iskolákból 4 szakács-csapat és 5 pincér bizonyíthatta rátermettségét, amelyet mindvégig szakmai zsűri kísért figyelemmel.

A pincéreket Fábián Krisztián, a tatai a Platán Gourmet Étterem vezetője; Kovács Attila, a Világi Winery borászat sommeliere; Jozef Baránek, a Szakács és Cukrász Szövetség Junior Klubjának elnöke és Szelepcsényi Árpád, a Villa Rosa főpincére és Polák László, gasztronómiai szakértő értékelte.

A versenyző pincérek 5 témakör közül választhattak, elkészítésükre 2 órát kaptak. Az általuk választott ünnepi asztalt 4 fő részére kellett előkészíteniük, összeállítani a választott témának megfelelően felszolgálandó menüt és a kiválasztott ételekhez illő itallapot, leírást kellett adniuk a menüsor részét képező ételekről, valamint az ételek és italok felszolgálásának módjáról, úgy mintha felszolgálnák azokat.

A zsűri számos szigorú szempontot figyelembe véve pontozta a diákok alkotásait, amely végül a következőként alakult:

1. helyezés: Szalacsi Rebeka, a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákja

2. helyezés: Annuš Emese, a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola

3. helyezés: Orbán Evelyn, a Hidaskürti Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákja

A 3-fős szakács-csapatoknak a versenyt megelőzően is volt feladatuk. Elsősorban két témakörben kellett prezentációt készíteniük: be kellett mutatni 4 tipikusan csallóközi ételt, és 4 környékbeli kistermelőről kellett kutatást végezniük. Feladatuk volt továbbá, hogy helyi alapanyagokból álló kétfogásos menüt állítsanak össze, amellyel a versenyen részt szeretnének venni.

A Kukkonia Farmhouse tankonyájában a munkafolyamataikat és alkotásaikat Weisz Tibor, a Park Bistro főszakácsa; Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elnöke; Horváth Szilveszter, győri La Maréda étterem kreatív séfje; Bindics Imre, executive chef és Czucz Péter, creative chef vette szemügyre. Összesen 240 perc állt a diákok rendelkezésére.

A zsűri értékelései alapján a verseny kimenetele a következő lett:

1. helyezés: Varga Balázs és csapata, a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai

2. helyezés: Végh André és csapata, a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola diákjai

3. helyezés: Porubská Alexandra és csapata, a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai

„A minőségi szolgáltatások biztosítása kulcsfontosságú szerepet játszik a színvonalas csallóközi gasztronómia és vendéglátás területén is. Ahhoz, hogy az éttermek és az egyes gasztronómiai egységek egyre magasabbra emeljék nívójukat, elengedhetetlen a megfelelő szakemberek alkalmazása. Az elmúlt évek során a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség által sokkal szorosabbra tudtuk fűzni a kapcsolatot a régió éttermeivel és vendéglátóegységeivel, s ezáltal mi is betekintést kaptunk abba, hogy milyen esetlegesen felmerülő problémákkal szembesülnek mindennapjaik során, főként, ami az emberi tényezőt illeti. Ennek elősegítésére kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy már diákként, az iskola falain kívül is értékes tudással bővítsék ismereteiket a jövő munkaerői. A helyi alapanyagok, ételek és ízek kiemelkedő odafigyelést igényelnek, hiszen a Csallóköz régióba érkező vendégek nagy mértékben ezalapján is megítélik régiónkat. Ez döntő fontosságú, hiszen ha jó érzéssel távoznak az adott vendéglátó egységből, nagyobb valószínűséggel térnek vissza hozzánk, hozzájuk a jövőben. Természetesen a helyi lakosok szempontjából is nélkülözhetetlen, hogy megfelelő helyet tudjanak választani egy jó ebédre vagy vacsorára” – tette hozzá Somogyi Gábor, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.

A szakmai zsűri és a szervezők is elégedettek voltak a diákok teljesítményével, valamint megköszönték tanáraiknak is a diákok megfelelő felkészítését. Zárszóként a szakemberek kiemelték, hogy összefogással, a képzéseken és versenyeken való részvétellel valóban szakmai fejlődés és a szakma iránti tisztelet is gyarapodik Csallóközben.

A tevékenység a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériumának támogatásával valósult meg.

(Kukkonia PT és Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség)

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

-k-