Hagyományos finomságok, izgalmas programok és zenés jókedv a Csallóközi disznótoron! (FOTÓK)

A magyar falusi élet egyik legfontosabb hagyománya a disznóvágás. Régen nagy nap volt ez a családok életében, komoly felkészülést igényelt, és óriási, családi esemény volt. Összesereglett az utca népe és az egész rokonság, a szomszédok is segédkeztek a munkában. Evés-ivás, vidám hangulat jellemezte a disznótort. Ezt a hagyományt igyekeztünk feleleveníteni a Kukkonia fesztiválon a DAC–Slovan rangadó napján.

A vasárnapi ebédet mi főztük: disznótoros finomságokat és rendhagyó ételeket is kínáltak a látványkonyhában. A jó ebédhez nótaszó is dukált, a talpalávalót a Pántlika zenekar húzta.

Két gyermekprogrammal készültünk a kicsiknek, kora délután a Fókusz Gyermekszínpad Az érzelmek szivárványa című előadására és Écsi Gyöngyi Teremtésmeséjére gyűlt össze a közönség.

Ügyeltünk a környezetünkre is! A rendezvényen környezetbarát, ipari komposztálásra alkalmas és lebomló, növényi cukorból, illetve kukoricakeményítőből készült poharakat, tányérokat és evőeszközöket használtunk, a hulladékot pedig szeparáltuk.

Idén látványos kiállítás is fogadta a rendezvényre látogatókat – régi disznőölő eszközöket állítottunk ki. Bölléreinktől megtudhattuk, hogyan is készül az isteni finom csallóközi tepertő, Bindics Imre és Valaskó Jocó pedig elárulták, mi a titka a csallóközi kolbász készítésének.

A disznótoros finomságainkat megkóstolta CURTIS is, aki a DAC meghívására érkezett Dunaszerdahelyre, a DAC – Slovan mérkőzésre, és a rangadó előtt ellátogatott a fesztiválra is. Curtis évek óta nagy DAC szurkoló és örömmel jár vissza a Csallóközbe is. A finom kóstoló után bizony kipróbálta a régi mesterségeinket. Tuba Lajos segítségével lisztet őrölt, majd aranyat mosott.

Késő délután a rangadó előtt már a szurkolók is gyülekeztek a fesztiválon, a meccs előtti jó hangulatról Kovács Koppány és Derzsi György gondoskodott, majd a Drumsters dobosai zárták a rendezvényt és kísérték a szurkolókat a MOL Arénába.

Jó volt újra együtt lenni, együtt egy jót enni, beszélgetni és nevetni, majd egy jó focimeccsre menni! Tartsanak velünk jövőre is!

-k-